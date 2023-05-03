وثق مقطع فيديو، استقبال رعايا سفينة “جلالة الملك الرياض” في إحدى فنادق جدة.

وكانت سفينة جلالة الملك “الرياض” التابعة للقوات البحرية الملكية وصلت إلى جدة، وعلى متنها 220 شخصاً من 5 جنسيات من ضمنهم 14 مواطناً سعودياً وقرابة 91 مواطنا أميركيا وثلاثة كنديين وآخرون من جنوب السودان واليمن.

يذكر أن الخارجية الأميركية أعلنت أن قنصلية الولايات المتحدة في جدة استقبلت أكثر من 350 أميركياً من القادمين من السودان.