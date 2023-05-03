كشفت تقارير صحفية، عن أجانب الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا، حيث يتجدد اللقاء بين الفريقين على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل الموافق 6 من شهر مايو الجاري.

وأوضحت التقارير، أن أجانب الهلال الذين سيشاركون في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ومنهم أندريه كاريلو وجانج هيون سو وميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو، وفق “جول”.

يذكر أن الهلال قد تعادل مع أوراوا الياباني (1-1) في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.