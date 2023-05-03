طالب الناقد الرياضي محمد البكيري من مراسل القناة الناقلة بدر رافع بتقديم دليل يدين كمال الدولي على خلفية لقاء الاتحاد والفتح في الاحساء وما صاحبه من جدل بعد تغطية المباراة على القناة الناقله لدوري روشن.

وكتب البكيري عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: حتى العم كمال .. الرجل البسيط الذي أفنى اكثر من 30 سنة في خدمة رياضتنا عبر اكبر مؤسيسيها نادي ‎الاتحاد لازال ينتظر دليل منك على تسرعك في ادانته بفعلته التي شهرت به فيها فضائيا وتعرض بسببها للإساءات.

وتابع: املك يازميلي شجاعة الاعتذار له.. كما اعتذرت حاليا لجمهور الخليج على تسرعك.

واعتذر بدر رافع، لجمهور الخليج، قائلا: الحديث كان قبل المباراة بنصف ساعه …أعتذر بصراحه جمهور الخليج حضر بكثافه ونبارك لهم الإنتصار وهاردلك لجماهير الإتفاق”.