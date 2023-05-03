هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة السورية أصالة، تضامناً مع الحملة التي أطلقها الجمهور المصري بعنوان إلغاء حفلها والمقرر إقامته يوم 5 مايو الجاري في متحف الحضارة بمصر.

وقالت مي العيدان، على تويتر، تعليقًا على بوستر حفل أصالة: “إن شاء الله كل حفلاتها تتلغي ونفك من هالنشاز للأبد”، فيما ردت على تغريدة لأصالة، قائلة: “لا حبيبتي استريحي الشعب المصري مو ناطرك بعد ماكليتي وشبعتي وشربتي من خيره ونكرتيه عادي بعد اللي نكرت بلدها ورئيس بلدها اللي انقذها من الشلل. ماشيه ورا مصلحتك شعارك بالحياة انا ثم انا ثم انا.. ووين الدولار توقفين وتضربين له تعظيم سلام وسلام مربع”.

وجاء ذلك بعد تبرأ القائمين على المتحف القومي للحضارة، في القاهرة، الثلاثاء، من الحفل الذي قيل إنه سوف تحييه به المطربة السورية أصالة، يوم الجمعة القادم، ونفوا تماما علاقتهم به، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت إليهم.