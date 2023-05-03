أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة ضمن سلسلة تطوير المهارات إقامة 5 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً.
وأوضحت الدورات المتاحة :
1- دورة أنماط القيادة:
– يوم الأربعاء 2023/05/10م.
2- دورة الإبداع الإداري:
– يوم الأربعاء 2023/05/03م.
3- مهـارات التأهيـل الوظيفي:
– يوم الخميس 2023/05/04م.
4- مهـارات البوربوينت التفاعلـي:
– يوم الإثنين 2023/05/08م.
5- مهارات صناعة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل
– يوم الثلاثاء 2023/05/09م.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- دورة أنماط القيادة: هنا
2- دورة الإبداع الإداري هنا
3- مهـارات التأهيـل الوظيفي: هنا
4- مهـارات البوربوينت التفاعلـي: هنا
5- مهارات صناعة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل: هنا
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