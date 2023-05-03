أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة ضمن سلسلة تطوير المهارات إقامة 5 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً.

وأوضحت الدورات المتاحة :

1- دورة أنماط القيادة:

– يوم الأربعاء 2023/05/10م.

2- دورة الإبداع الإداري:

– يوم الأربعاء 2023/05/03م.

3- مهـارات التأهيـل الوظيفي:

– يوم الخميس 2023/05/04م.

4- مهـارات البوربوينت التفاعلـي:

– يوم الإثنين 2023/05/08م.

5- مهارات صناعة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل

– يوم الثلاثاء 2023/05/09م.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- دورة أنماط القيادة: هنا

2- دورة الإبداع الإداري هنا

3- مهـارات التأهيـل الوظيفي: هنا

4- مهـارات البوربوينت التفاعلـي: هنا

5- مهارات صناعة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل: هنا