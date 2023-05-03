وثّق مقطع فيديو لـ”مفاجأة مدهشة” تخرج من حاوية القمامة وتثير رعب مدير مدرسة في الولايات المتحدة.

وأظهر المقطع جيمس مارش، مدير مدرسة “زيلا” الابتدائية في مقاطعة نيكولاس بولاية فيرجينيا الغربية، وهو يقوم بفتح حاوية قمامة، لينصدم هو وموظفة أخرى بالمدرسة عندما ظهر دب غارق في القمامة من الحاوية، وقفز باتجاهه.

وقال المدير أن الدب قد حاصر نفسه وعلق في حاوية القمامة وذلك بعدما تناول وجبة خفيفة، لافتًا أنه قام بالركض في اتجاه والدب في اتجاه مختلف، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.