كشفت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمراكز الإتصال (خدمة عملاء)، بمدينة جدة – حي مشرفة / مركز لكزس.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:

– خدمة عملاء هاتفية ودعم فني.

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي:

الجنسية السُّعُودية.

– مؤهل تعليمي مناسب لمجال العمل.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات الاتصالات الممتازة باللغة الإنجليزية.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

– القدرة على الانضمام فوراً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر تعبئة نموذج التقديم التالي وإرفاق نسخة محدثّة من السيرة الذاتية.