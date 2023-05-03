كشفت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمراكز الإتصال (خدمة عملاء)، بمدينة جدة – حي مشرفة / مركز لكزس.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:
– خدمة عملاء هاتفية ودعم فني.
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي:
الجنسية السُّعُودية.
– مؤهل تعليمي مناسب لمجال العمل.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات الاتصالات الممتازة باللغة الإنجليزية.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– القدرة على الانضمام فوراً.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر تعبئة نموذج التقديم التالي وإرفاق نسخة محدثّة من السيرة الذاتية.
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