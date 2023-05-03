أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات أنها سترفع الستار عن الجيل الثامن من BMW للفئة الخامسة، وسيتم طرحها في الأسواق لأول مرة في فصل الخريف .

وستأتي السيارة التي تنتمي إلى الجيل الخامس من سيارات بي إم دبليو الفاخرة بطول 5 أمتار، وتنافس سيارة BMW الفئة الخامسة سيارات فاخرة من شركات أخري مثل أودي A6 ومرسيدس الفئة E.

وتستمد السيارة قوتها من محركات بنزين وديزل، بالإضافة إلى موديلات هجين Plug-in يمكنها قطع مدي يصل إلى 100 كم /ساعه.

وستتميز السيارة بنسخة كهربائية i5 يمكنها إنتاج قوة تصل إلى 600 حصان، ويمكن لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة الكهربائية قطع مسافة تصل الي 80 كم/ساعة.

يُذكر أن سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة سيتم طرحها في البداية كـ سيارة سيدان، وبعد ذلك سينتج منها موديل كومبي Touring.