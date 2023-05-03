مرت ثلاثة أعوام تقريباً على انطلاق الجيل الثاني الحالي لجينيسيس G80 سيدان الفاخرة، فيما تم رصد نسخة الفيس ليفت الجديدة لأول مرة بتمويهات كثيفة أثناء ركنها في كوريا الجنوبية.

ونجح المصور التجسسي في الاقتراب من السيارة بوضوح وتفحص كل ملامحها، وإن كان كل جزء منها مموه بالكامل، مع ذلك يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية LED بيكسل الجديدة، مع استمرار التصميم المنقسم الحالي لها، ولكن تبدو أنحف وأكثر رشاقة.

ويعتقد أن جينيسيس ستعيد تصميم فتحات التهوية السفلية في المقدمة، وتستمر السيارة بالشبك الأمامي الأيقوني لجينيسيس على شكل الدرع، ولكن قد يزداد حجمه بعض الشيء.

ومن المتوقع استمرار محركات 2.5 لتر و3.5 لتر الحالية، ربما مع بعض التحديثات للصرفية والأداء، فيما من المرتقب كشف الستار عن السيدان المحدثة في سبتمبر أو أكتوبر القادم مع طرحها في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام القادم.