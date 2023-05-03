أوضح الإعلامي الرياضي عادل الملحم أن هناك أشخاص متواجدين في لجنة التوثيق لديهم تغريدات تسقط على أندية أخرى.

وقال الملحم :”من وجهة نظري “ليتنا بقينا على طمام المرحوم، لم يتغير أي شئ والعملية من وجهة نظري سهلة كثير كما إننا لدينا ناس معاصرين”.

واستبعدت لجنة التوثيق ، الثلاثاء، الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني من قائمة ممثلي فريق العمل، وذلك في ورشة عمل المشروع التي عقدت في مدينة الرياض.

كما تم استبعاد الثنائي بعد حصولهما على النسبة الأقل من عدد الأصوات خلال التصويت الإلكتروني لاختيار 11 ممثلًا، من أصل 13 مرشحًا، حيث حصل الوليد بن بدر على أربعة أصوات بينما نال الجهني 11 صوتًا.

فيما تم اختيار البقية وهم: إبراهيم اليحيى «27 صوت »، عبدالإله النجيمي «27 صوت»، إبراهيم كنداسة «25 صوت»، رشيد الرشيد «21 صوت»، فالح السمحان «21 صوت»، متعب العبدالهادي «20 صوت»، عمرو سراج فقيه «18 صوت»، غالي الشمري «17 صوت»، محمد غزالي اليماني «16 صوت»، فرحان الجارالله «16 صوت»، و ناصر الفهيد «15 صوت».