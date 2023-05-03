سجّلت مكة المكرّمة وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما سجّلت طريف وأبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى و الصغرى اليوم الأربعاء على بعض المدن، موضحاً أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وشرورة 39 مئوية، وجازان 37 درجة، والمدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر وينبع والأحساء والخرج 36 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها القريات 15 درجة، وتبوك وعرعر 16 مئوية، فيما سجلت أبها وجازان وينبع وبيشة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85%.