أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستواجه تداعيات اقتصادية وصعوبات في حال استقبالها مزيدا من السودانيين، في خضم الأزمة الجارية بين الأطراف المتصارعة في بلدهم.

وقال السيسي في مقابلة استمرت نحو 70 دقيقة، أجراها مع صحيفة “The Asahi Shimbun” اليابانية:” أن العديد من السودانيين يفرون إلى مصر بينما تواجه بلاده “صعوبات”.

وأضاف:” إذا وافقنا على استقبال مزيد من السودانيين، فسوف تشعر مصر بالتأكيد بهذه الآثار (الاقتصادية)”.

وتابع:” لدينا بالفعل ملايين السودانيين في مصر ونعتبرهم ضيوفا وليسوا لاجئين، لكن في خضم الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وفرار العديد من السودانيين، تواجه مصر أيضا مشكلات.”

ولفت إلى أن المصريين يعانون بالفعل من تصاعد التضخم، والارتفاع المتزايد في أسعار الاحتياجات اليومية.

وفي السياق ذاته، أكد السيسي على أن بلاده لن تتدخل في الصراع القائم بالسودان، عملا بمبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، قائلا: “لا نريد زيادة الأمور تعقيدا، مُشيرًا إلى أن مصر ستوفر الدعم اللازم لبدء الحوار بين السودانيين، بهدف وضع حد للصراع وتحقيق الهدنة”.

يُذكر أنه في 30 أبريل الماضي، استقبل السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في القاهرة، حيث تعهد الأخير في مؤتمر صحفي مشترك، بأن تقدم بلاده “مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين الفارين من بلدهم باتجاه الدول المجاورة”.