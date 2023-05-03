وثّق مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة بأحد شوارع حي الرفاع في القريات.
وأظهر المقطع الطفلة وهي تحاول الإفلات من الكلاب المفترسة التي هاجمتها والتفت حولها.
كما بيّن المقطع سيارة تقف على الفور لتنقذ الطفل من الكلاب الضالة التي كادت أن تودي بحياتها لولا العناية الإلهية.
يا قلبي قلباه على البنوته 💔😥💔 والحمد لله أن بعث إليها من النشامى من ينجدها و ينقذها و جزاهم الله خيراً و الحمد لله على سلامتها 🤲
و من الآن و صاعداً على والديها التكفل بنقلها من و إلى المدرسة كي لا تكون ضحية للكلاب الضالة و المسعورة.