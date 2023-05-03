تسبب داني كارفاخال ظهير ريال مدريد، في إثارة الجدل بتصرف مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مباراة الميرنغي وريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وكان كارفاخال قد تدخل بعنف على أيهين مونيوز لاعب ريال سوسيداد، لينال بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الطرد، عند الدقيقة 61، عقب طرده بـ5 دقائق، نشر اللاعب الإسباني على حسابه بشبكة “إنستغرام” عبر خاصية الـ(ستوري) تتضمن “إيموجي”وجها يضحك، ساخرا من قرار الحكم.

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في مركز الوصافة بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة الفائز على أوساسونا 1-0.