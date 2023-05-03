وجه فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السبر سيدة كيف تتعامل مع ابنتها التي تؤذيها بالكلام كلمها دعتها إلى التوبة.
وقال السبر :” تربية الأبناء مسئولية الآباء، فلابد من القيام بالتربية والنصح والإرشاد ويسبق ذلك دائماً الدعاء بالهداية، فلا تيأسوا ولا تضجروا”.
وأضاف ” كما يجب الإكثار من النصح باللين وعدم استخدام الأساليب الشرسة، فعليك أن تصبر على ما تسمعينه من ردود وكلام لا تقبلينه والأفضل هو الاستمرار في التواصل معها ونصحها”.
فتاة تضايق أمها وتؤذيها، فماذا يجب على الأم؟ توجيه وتنبيه من الشيخ د. سعد بن عبدالله السبرhttps://t.co/xPjgJQNNn5#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/wSmmr7YuTO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 2, 2023
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