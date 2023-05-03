وجه فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السبر سيدة كيف تتعامل مع ابنتها التي تؤذيها بالكلام كلمها دعتها إلى التوبة.

وقال السبر :” تربية الأبناء مسئولية الآباء، فلابد من القيام بالتربية والنصح والإرشاد ويسبق ذلك دائماً الدعاء بالهداية، فلا تيأسوا ولا تضجروا”.

وأضاف ” كما يجب الإكثار من النصح باللين وعدم استخدام الأساليب الشرسة، فعليك أن تصبر على ما تسمعينه من ردود وكلام لا تقبلينه والأفضل هو الاستمرار في التواصل معها ونصحها”.