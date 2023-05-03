أوضحت الأخصائية النفسية الدكتورة نوف القنيبط، كيف تتصرف في حال تعرض طفلك للتنمّر.

وقالت الدكتورة نوف القنيبط، عبر برنامج “صباح السعودية”، أنه يجب أن تقابل الأم شكوى الطفل من تعرضه للتنمر بالاحتواء والحب والاحتضان وفهم الموضوع ومراقبة الوضع عن قرب في المدرسة.

وأفادت الأخصائية النفسية، أن التنمّر يعد ظاهرة عدوانيّة سيئة تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني، كما أن له عدة أنواع تشمل اللفظي والجسدي وكذلك بالنظرات والإيماءات.

وأشارت القنيبط إلى أن المملكة وضعت قوانين صارمة ومفعلة لمواجهة ذلك السلوك، وحماية الأطفال؛ بسبب تفاقم الظاهرة واستمرار معاناة الأطفال منها.