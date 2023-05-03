أغلقت إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في منطقة الفروانية في دولة الكويت أحد فصول المدرسة، بعد ملاحظة انتشار مرض “جدري الماء” بين الطالبات.

وأوضحت مصادر محلية أن الإدارة المدرسية لاحظت من خلال عيادة طبية انتشار المرض، فقامت بإغلاق أحد فصول الصف الثالث بالكامل بتعليمات الصحة المدرسية بعد إبلاغها بذلك.

وأرسلت المدرسة تعميمًا لأولياء أمور الطالبات بخصوص هذا الشأن، يتضمن ضرورة إرسال ورقة من الصحة تثبت خلو الطالبة من المرض، لأجل العودة إلى المدرسة.