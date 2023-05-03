دخلت معلمة أمريكية لفك اشتباك بين طلابها؛ لييكون لها نصيب الأسد من الركلات والضربات مما أفقدها النطق.

ووثق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لقطات مروعة لطلاب من تكساس يهاجمون مساعدة مديرة المدرسة التي حاولت فض شجار بينهم، مما تركها تتعرض لضرب مبرح نُقلت إثره إلى المستشفى، غير قادرة على الكلام.

وبدأت المشاجرة بين اثنين من طلاب الصف التاسع في ممر في مدرسة ويستفيلد الثانوية في هيوستن، كما أكد المسؤولون لصحيفة The Post، وتجمع حولهم بقية الطلاب مشجعين الشجار، حتى وصل صداه للمسؤولين فتدخلت السيدة إلى أن لقيت نصيبها.

وسقطت المعلمة على الأرض من عزم الضربات، ثم نقلت إلى المستشفى فاقدة الوعي بعد أن قفذوا عليها وضربوها ثم طرحوها أرضاً وركلوها وسحلوها من شعرها، إلى ذلك، قالت العائلة إن ابنتهم غير قادرة على التحدث وستحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية.