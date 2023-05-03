نفى سفير المملكة لدى إسبانيا، عزام بن عبدالكريم القين اليوم الأربعاء، تعرضه لحادث سرقة في العاصمة الإسبانية مدريد بعدما تناقلت وسائل إعلام إسبانية النبأ.

وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” “نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم (الأربعاء) ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت أيضاً أنه أثناء الدفاع تعرض إلى إصابة في الرأس.”

وأكد أن الخبر خالي من الصحة ولا أساس له بالمطلق، لافتًا أنه لازال يتمتع بإجازته السنوية مع أسرته في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحتة وعافيته.