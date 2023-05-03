حذر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، من قلق من ركود قادم للاقتصاد الأمريكي؛ حيث أن التحلي بالصبر “كلمة السر”.

وقال عبدالحميد العمري، عبر حسابه على موقع تويتر: “لا تخاطر بأموال قد تحتاجها من 3-5 سنوات وأن تضع نقودك بأدوات مختلفة (صناديق حكومية لأسواق المال وحسابات توفير مؤمن عليها) كما تعد شهادات الإيداع المصرفية وأذون الخزانة من الخيارات الجيدة أيضا”.

وتنتشر إشارات تحذير على ما يبدو من المناطق شديدة التأثر بالاقتصاد في سوق الأسهم الأمريكية بشأن ركود قادم حتى في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وينوه المستثمرون إلى تنامي الحذر بين المتعاملين في السوق الذين يواجهون مجموعة كبيرة من مواطن القلق، من المخاوف بشأن تعثر أمريكي عن سداد الديون هذا الصيف إلى المخاوف من أن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أعنف ربما يؤدي إلى حدوث ركود.