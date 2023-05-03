استقبل جنود وجنديات الوطن الأطفال والكبار الذين تم إجلاءهم من السودان بالورود، كما قاموا بمساعدتهم.

ووصل 222 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة بعدما تم إجلاؤهم من السودان؛ حيث رست سفينة جلالة الملك مكة، اليوم الأربعاء، في قاعدة الملك فيصل البحرية على متنها 200 من رعايا دول العالم.

وقال متحدث وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، أن جهود المملكة مستمرة في عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أن سفينة “جلالة الملك الجبيل” وصلت إلى جدة وعلى متنها 22 من الرعايا من بينهم 7 مواطنين، و8 صينيين، و6 سودانيين، ومواطن كويتي واحد.

وأشار إلى أن سفينة الملك الرياض ستصل اليوم وعلى متنها 175 من رعايا الدول الصديقة والشقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب السودان وكندا وإرتريا وهولندا والسودان.