أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين.
وأصدر عمدة العاصمة الروسية موسكو، قرارًا بحظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.
وقالت الرئاسة الروسية، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.
دول الغرب يعلمون ان استهداف الكريملين والرئيس الروسي بالذات غلطه كبيرة وأنا متأكد من أنهم غاضبون الآن
صحيح أنهم في حالة حرب ودعم عسكري للأوكران لكن هنالك خطوط حمراء تجاوزها الاوكران
وعليهم تحمل العواقب
الاوكران الحمقى وقعوا على ورقة دفنهم
استهداف الكريملين والرئيس الروسي خطوة لن تباركها حتى دول تحالف الناتو
هذي خطوه جريئه من الاوكران عواقبها بتكون وخيمه
روسيا لم تستهدف الرئيس الاوكراني لكن حماقته هذه فقد وقع على ورقة قتله
الكريملين لن يمرر الأمر هذا بسهوله خاصة استهداف مبنى عريق له اهميتة وتاريخه