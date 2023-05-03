أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وأصدر عمدة العاصمة الروسية موسكو، قرارًا بحظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.