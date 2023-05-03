وصفت سيدة سودانية مشاعرها، لحظة نزولها من سفينة “جلالة الملك مكة” في قاعدة الملك فيصل البحرية بعدما تم إجلاءها من السودان.

وقالت السيدة، خلال تقرير لقناة الإخبارية، أن الرحلة كانت أكثر من ممتازة ومريحة جدًا والتعامل كان جيدًا، مضيفة: “الحمد لله شعرت بالأمان وإن شاء الله نعود إلى السودان”.

ووصلت منذ قليل سفينة “جلالة الملك مكة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان؛ حيث تحمل السفينة عددا من العالقين في السودان على أثر الاشتباكات الدائرة هناك منذ أكثر من أسبوعين.