دعا الخبير الاقتصادي، فهد بن جمعة، أوبك+ إلى تخفيض إنتاجها بشكل فوري لتدمير ما يقوم به المضاربين وصناديق التحوط في أسواق النفط.

وتوقع “بن جمعة” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن يكون لذلك الخفض والتدمير أثرا على رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.

وأضاف أن بيرول سينتحر أو يستقيل من منصبه لأنه السبب في ذلك من خلال تصريحاته العدائية لأوبك+.

يذكر أن المملكة ودول عربية أخرى أعضاء في مجموعة أوبك + أعلن عن تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، ابتداء من شهر مايو، وحتى نهاية عام 2023.