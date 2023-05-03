أعلنت وزارة الخارجية وصول 7 مواطنين سعوديین، و 229 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة إلى جدة بعدما تم إجلائهم من السودان عبر سفينتي جلالة الملك “مكة والجبيل”.

وأوضحت الوزارة جنسيات الرعايا وهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وهولندا، وألمانيا، والكويت. والصين والسودان، ليصل إجمالي من تم إخلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5865 شخصا منهم 246 مواطن سعودي، ونحو 619 شخصا ينتمون لـ 103جنسية.

ونوهت بأن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

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