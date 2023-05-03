دخل الدوري السعودي دائرة اهتمام قائد نادي برشلونة، سيرخيو بوسكيتس، الذي استبعد رحيله لأحد أندية الدوري الأمريكي.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب هذا الأسبوع قراره أما بالبقاء مع ناديه الحالي أو الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، وفقا لـ”موندو ديبورتيفو” الإسبانية”.

وأكدت تقارير أن اللاعب تلقى عرضًا من برشلونة لتجديد عقده منذ أسابيع، ألا أن العرض تضمن خفضًا كبيرًا في راتب بوسكيتس، فيما أبدى نادي النصر والهلال اهتماهما بضم اللاعب لصفوف فريقهما الكروي، وسوف يحدد اللاعب مصيره خلال الأيام المقبلة.