شهدت المساعدة للشؤون التعليمية “بنات” بتعليم الطائف مها الزايدي اليوم الأربعاء عبر منصة “Teams” درسًا تطبيقيًا وزاريًا نفذته المعلمة “شريفة القرشي” بالمتوسطة “الخامسة والثلاثون” حضوريًا لطالبات الصف الثاني متوسط بعنوان “التنمر الإلكتروني”.

وتشرف عليه إدارة الإشراف التربوي “بنات” قسم المهارات الحياتية والأسرية؛ بهدف تطوير الممارسات التدريسية والإشرافية في المادة، وبثه عبر Teams بحضور مشرفة العموم نبيهة الرجيعي، وعددٍ من القيادات التعليمية، ومنسوبات المدرسة، ومشرفي ومشرفات مادة التربية الأسرية، ومعلمات المادة في المدارس التابعة لمكتب غرب.

تناولت المعلمة مع طالباتها عددًا من المحاور طبقت خلالها العديد من استراتيجيات التعلم النشط، وطرائق التدريس، والمهارات التقنية الحديثة، والاستفادة من دلالات لغة الإشارة بهدف بث الوعي لدى جميع فئات المجتمع والتحذير من التنمر، كما ناقشت المعلمة مع الطالبات مفهوم التنمر الإلكتروني، وأدواته، وأساليبه، وظاهرة التنمر في الألعاب الإلكترونية، وطرق الوقاية منه، وحماية الطالبة نفسها من التعرض للسلوك العدواني الذي يثيره المتنمر ويستهدف به الضحية، كما تناولت المعلمة جهود وزارة التعليم في التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها وعلاجها من جذورها.

وثمنت مشرفة العموم جهود المعلمة “القرشي” وطالباتها خلال الدرس التطبيقي، وماتضمنه الدرس من تطبيق مهارات وممارسات تدريسية وتقنية متنوعة أثمرت في تحقيق الهدف المنشود.

وفي الختام كرمت رئيسة قسم المهارات الحياتية والأسرية نجلاء الدحلان ومشرفة المادة زينة العمري، المعلمة ومديرة المدرسة، على الجهود المبذولة والعطاء المتميز، للوصول إلى الأهداف المرسومة من الدرس التطبيقي.