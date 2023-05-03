قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، إنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي.

وأضاف أنه يجب على من يفعل ذلك التوبة إلى الله، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأكد أن المرور بين يدي المصلي من الأمور الممنوعة، مستشهدا على ذلك بقول النبي ﷺ :” لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه”.