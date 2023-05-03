عرض تقرير لقناة العربية أقدم مومياء مكتملة للفهد الصياد في المملكة، حيث يزيد عمرها على 1871 عامًا.

وعقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن الفهد الصياد بالمملكة، وذلك من المومياء إلى إعادة التوطين.

وقال الدكتور أحمد الشمري إن الفهد حاضر بشكل جلي وواضح في الموروث الشعبي عبر المرويات والشعر والنقوش.

كما قال مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، إن الدراسات أثبتت عراقة وجود الفهد الصياد في الجزيرة العربية، مؤكدًا استثمار نتائج البحوث لدعم برنامج إعادة توطينه في المملكة.