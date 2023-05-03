أعلنت منظمة “اليونيسف”، اليوم الأربعاء، أن معدلات زواج الأطفال ولا سيما الفتيات، واصلت التراجع في العقد الأخير في العالم لكن بوتيرة بطيئة، محذرة من أن القضاء على هذه الظاهرة قد يستغرق أكثر من 300 سنة.

وقالت المعدة الأساسية للتقرير الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كلوديا كابا اليوم الأربعاء: “لقد أحرزنا بلا شك تقدما على صعيد التخلي عن ممارسة زواج الأطفال، خصوصا في العقد الماضي، لكن هذا التقدم ليس كافيا”.

وأضافت: “رغم التراجع المستمر في معدلات زواج الأطفال في العقد الأخير، ثمة أزمات عديدة تهدد بتراجع المكتسبات التي تحققت بشق الأنفس في هذا المجال، بما في ذلك النزاعات والصدمات المناخية والتأثيرات الجارية لجائحة كوفيد-19”.

ولفتت إلى أنه يتعين أن يكون التراجع العالمي أسرع بـ20 ضعفا لتحقيق هدف التنمية المستدامة بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.