قدمت أخصائية التغذية حنين داغستاني وصفة غذائية للعودة إلى رشاقة ما قبل رمضان .

وقالت داغستاني خلال مداخلة مع برنامج “ساعة شباب” : ” البدء بالماء الدافئ والتمر وبعد التمرة بنصف ساعة نتناول الإفطار والذي يكون بيضتين وشريحة توست أسود ” .

ونصحت الأخصائية بإدخال الفواكه والخضروات في جميع الوجبات وخاصة الخضروات الورقية والتي تكون كميتها غير محدودة.

وأوصت بأن تكون وجبة المساء خفيفة فكلما تأخر الوقت كلما خفت الوجبة .