قدمت أخصائية التغذية حنين داغستاني وصفة غذائية للعودة إلى رشاقة ما قبل رمضان .
وقالت داغستاني خلال مداخلة مع برنامج “ساعة شباب” : ” البدء بالماء الدافئ والتمر وبعد التمرة بنصف ساعة نتناول الإفطار والذي يكون بيضتين وشريحة توست أسود ” .
ونصحت الأخصائية بإدخال الفواكه والخضروات في جميع الوجبات وخاصة الخضروات الورقية والتي تكون كميتها غير محدودة.
وأوصت بأن تكون وجبة المساء خفيفة فكلما تأخر الوقت كلما خفت الوجبة .
مهمة غذائية سريعة .. كيف نعود إلى رشاقة ما قبل رمضان ؟#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VgIJNNocoA
— ساعة شباب (@sa3etshabab) May 3, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً