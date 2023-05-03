أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، كيفية التكفير عن خطيئة عقوق الوالدين.
ورد الشثري على سائل يقول: ارتكبت في السابق خطيئة عقوق الوالدين، وبعد ذلك تبت، فكيف أكفر عما فات؟.
وقال الشثري: “عليه أن يضاد ذنبه الأول ويفعل من الأعمال ما يمسح آثار فعله الأول، وذلك من خلال الإحسان والبر بهما وتأدية حقوقهما وإذا كانوا أمواتا فبالدعاء لهما”.
#فتاوى | سائل يقول: ارتكبت في السابق خطيئة عقوق الوالدين، وبعد ذلك تبت، فكيف أكفر عما فات؟ pic.twitter.com/y3pqO61Gbm
— قناة السعودية (@saudiatv) May 3, 2023
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