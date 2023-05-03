أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، كيفية التكفير عن خطيئة عقوق الوالدين.

ورد الشثري على سائل يقول: ارتكبت في السابق خطيئة عقوق الوالدين، وبعد ذلك تبت، فكيف أكفر عما فات؟.

وقال الشثري: “عليه أن يضاد ذنبه الأول ويفعل من الأعمال ما يمسح آثار فعله الأول، وذلك من خلال الإحسان والبر بهما وتأدية حقوقهما وإذا كانوا أمواتا فبالدعاء لهما”.