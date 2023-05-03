انتقد الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، أداء لاعب فريق الاتحاد عبد الرزاق حمدالله في المباراة التي شارك فيها اليوم أمام فريق التعاون.

وقال :”جستنيه”:مبروك فوز التعاون الذي لعب مباراة العمر وحظاً أوفر للاتحاد الذي أهدر كالعادة العديد من الفرص..قلتها وكتبتها مستوى الاتحاد لا يطمئن أخطاء دفاعية من كابتن الفريق أحمد حجازي في أكثر من مباراة وحمد الله همه الأول والأخير احتساب ركلة جزاء بعدما فقد حاسة التهديف، صحيح أن حكم المباراة لم يكن في مستواها ولكن هذا ليس مبرر للهزيمة القاسية ،حارس التعاون النجار كان متألق وفهد الرشيدي رجل المباراة.

يذكر أن فريق التعاون حقق فوزاً ثميناً على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 25 من منافسات دوري روشن.