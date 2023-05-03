شهدت منافسات دوري روشن اليوم خسارة الاتحاد أمام فريق التعاون ومع ذلك يظل الاتحاد متصدر ترتيب الأندية بدوري روشن.

ويحتل الاتحاد المركز الأول برصيد59 نقطة، والنصر 56 نقطة، والشباب برصيد 50 نقطة، والهلال برصيد 49 نقطة.

ويتبقى للاتحاد 5 مواجهات أمام أبها والباطن والطائي، والهلال والفيحاء، ويتبقى للنصر 5 مباريات أمام الخليج والشباب والفتح، والطائي والاتفاق، فيما سيخوض الشباب بعد مواجهة الفتح التي تقام اليوم مباريات أمام الوحدة والتعاون، والاتفاق والنصر وضمك، بينما سيخوض الهلال مباريات أمام الاتحاد والرائد، وضمك والعدالة وأبها.