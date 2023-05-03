قالت تقارير تركية أن الممثلة نسليهان أتاغول أبعدت والدتها عن حياتها بعد ضغطها عليها من أجل الانفصال عن زوجها الفنان قادير دوغلو، وذلك عقب تسريب صور “حميمية” لقادير دوغلو مع امرأة مجهولة الهوية، واتهامه بخيانة زوجته.

وبحسب صحيفة “تقويم” التركية أن والدة نسليهان حاولت اصطحاب ابنتها معها، من دون الحديث عن تفاصيل أكثر عن الواقعة، ويتجهان للطلاق وذلك نقلا عن والدتها التي تؤيد هذا القرار وفق قوله.

وأعادت صحف تركية نشر تصريح لنسليهان والذي جاء فيه: “إذا كان هناك أي شخص أقرب إليّ من أمي وأبي، فهو زوجي قادير”.

وأضافت في تصريحها: “فكر في والدتك، حتى المرأة التي أنجبتك لا تستطيع فهمك.. إنها لا تفهمني وأنا أحاول باستمرار شرح نفسي”.