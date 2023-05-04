قال الباحث المتخصص في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن مسببات السرطان لاتزال مجهولة ولكن بمجمل الدراسات فإن هناك عوامل كثيرة بعضها متداخلة.

وتابع فهد الخضيري: اولها ارداة الله وقضاء الله وقدر الله ثم عوامل وراثية( جينات متحولة وطفرات او تحولات خلوية)، يساندها ويدعمها ويسرّعها وينميها) : التدخين والخمر والتعرّض للاشعاع والتلوّث البيئي ونظام الغذاء السيء بمكونات صناعية وصناعات كيميائية وتحويرات للغذاء ثم التعرض لابخرة المصانع الضارة والسمنة وتقدم العمر وهِرم الخلايا او اصابات فيروسية مثل فيروسات التهاب الكبد او عنق الرحم او الEBVايبستين بار فايروس.

وتابع: وهي امراض التي تؤدي لذلك في مراحل متقدمة تسمى تحولات خلوية لاحقة لاصابة فيروسية مزمنة…. والله يعلم وأنتم لاتعلمون ( وننصح بالكشف المبكر فهو خير علاج بإذن الله ثم الالتزام ببرامج العلاج التي تقررها المستشفيات المتخصصة وليس خزعبلات ادعياء الطب الشعبي وخلطاتهم السامة القاتلة والذين يبيعون الوهم ويتكسبون بالحرام وخداع المرض.