اجتمع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع مفوض نادي الهلال في الرياض، وذلك على خلفية زيارة ميسي للرياض إثر حضوره للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

ووفقا للمعلومات تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخراً، كما أنه ربما يتم الإعلان عن التعاقد رسمياً مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، وفق عكاظ.

وأوضح أن الأمور تسير بشكلٍ جيد، والأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية على التكفل بعقد ورواتب اللاعب مع برشلونة الإسباني.