قطع كريستيانو رونالدو الشك باليقين حول التقارير الصحفية التي قالت بأن اللاعب يرغب في مغادرة النصر نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وظهر رونالدو بصورة على حسابه بتوتير وهو يشارك في مران الفريق وكتب باللغة العربية والإنجليزية عبارة ( أنا عالمي) في إشارة واضحة وصريحة إلى استمراره مع الفريق بعيدًا عن كل مايطرح في وسائل الاعلام العالمية.

وكانت بعض الجماهير النصراوية أبدت تخوفها من التقارير الصحفية التي ذهبت لمغادرة اللاعب العالمي الفريق قبل أن يطمئنها بالعبارة التي يعشقها النصراويين كثيرًا.