أكد الكاتب الرياضي عبدالكريم الزامل، أن الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.
وقال “الزامل” خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على الرياضية السعودية:” أن الشباب من المفترض أن يتصدر الدوري اليوم لو لم تهضم حقه الأخطاء التحكيمية الفادحة.”
وأضاف:” كان هناك ضغوط على الإدارة وأيضًا على المدرب”، لافتًا أن الشباب إذا كان أخذ حقه في مباراة الاتحاد لكان هو المتصدر اليوم لبطل الدوري .
يُذكر أن الشباب حقق أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا أمام الفتح بهدف وحيد دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.
#عبدالكريم_الزامل | @Abdulkarem_zaml
الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/W5oCdD4FsR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 3, 2023
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