قام وزير الصحة فهد الجلاجل، أمس (الأربعاء)، بإطلاق وحدة الأمراض المعدية المتنقلة من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية، للمساهمة في رصد وتشخيص الأمراض المعدية.

وأفادت هيئة الصحة العامة “وقاية” التي يرأسها وزير الصحة، بأن الوحدة توفر منظومة مختبرات متنقلة تضم جميع التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل، المستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية.

وستسهم الوحدة في رفع جاهزية المملكة لرصد الأمراض الوبائية، إلى جانب تعزيز الأمن الصحي، والتي تأتي في سياق جهود الهيئة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي “تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية”.