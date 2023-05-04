أوضح الرئيس التنفيذي لتقدير للاستشارات هاني الغامدي أن ديوان المحاسبة يركز على الجانب المالي و”نزاهة” تركز على الرشوة والتزوير.

وقال الغامدي :”نحن بحاجة إلى جهات رقابية تتوافق مع علم المراجعة الحديث الذي يركز على 70% من استراتيجيات الشركات”.

وأضاف ” هذه الشركات التي تمتلك الدولة فيها إما أن يتم تحويل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة كونه أثبت نجاحا ونموا كبيرا حققه من خلال فرض الحوكمة على الشركات التي يساهم فيها، أيضا التأمينات الاجتماعية لاحظنا أن يكون لها ممثلين”