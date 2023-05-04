خرجت الناشطة على السوشيال ميديا هند القحطاني تروج للقمار وتعتبره نوع من الطقطقة؛ بالرغم من أن الدين الإسلامي يحرمه ويعتبر القمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝ [المائدة:90، 91]. بحسب ماذكر الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله وغيره من علماء الدين الإسلامي.

الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت من قلب صالة القمار وهي تبحث عن موظف يعلمها اللعب وتتحدث قائلة:” قذفوني ونعتوني بأبشع الألفاظ” .

هذا وخرج عددًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة غاضبين من ظهور هند الأخير واعتبروه دعوة لانحلال المجتمع من قيمه الدينية والاجتماعية.