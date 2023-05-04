يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، إذ يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، تحتوي حصة نصف كوب من الزبيب على:

• السعرات الحرارية: 120

• البروتين: 1 غرام

• إجمالي الدهون: 0 غرام

• كربوهيدرات: 32 غراما

• الألياف: 2 غرام

• السكريات: 26 غراما

• البوتاسيوم: 298 مغم

• كالسيوم: 25 مغم

ويزخر الزبيب بالعديد من الفوائد الصحية وهي كالآتي:

1. توفير الألياف الصحية للأمعاء

يحتوي نصف كوب من الزبيب على 2 غرام من الألياف، والتي تدعم صحة الأمعاء والقلب، ويمكن أن يكون الزبيب وسيلة مفيدة للوصول إلى المتطلبات اليومية من الألياف، التي تتراوح ما بين 28 إلى 34 غرامًا، الموصى بها في الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأميركيين.

2. زيادة كمية البوتاسيوم

يعتبر الزبيب أيضًا طريقة رائعة للحصول على المزيد من البوتاسيوم في النظام الغذائي. وفقًا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، يعد البوتاسيوم مهمًا للعضلات وتنظيم ضربات القلب وتوازن السوائل داخل الجسم.

3. السكر في الدم والضغط

تقول ماجي مون، خبيرة التغذية في لوس أنجلوس ومؤلفة كتاب The MIND Diet إن هناك دليلا على أن الزبيب قد يفيد الصحة بطرق أخرى، فالأبحاث تشير إلى أن تناول وجبة خفيفة من الزبيب يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ويمكن أن يخفض ضغط الدم”.

4. بريبايوتكس ومضادات أكسدة وجراثيم

ويحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية، وله خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تحسن صحة الفم. ويتوافر في الزبيب البريبايوتكس، التي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء.

وأشارت خبيرة التغذية مون إلى عدم الإفراط في تناول الزبيب لافتة إلى أن أسوأ آثار جانبية يمكن أن تحدث على الأرجح عند الإفراط في تناول الزبيب هي اضطراب في المعدة، ربما بسبب الإفراط في الألياف أو البوتاسيوم أو السكريات. وتوصي بأن يستشير مرضى السكري الطبيب المعالج أو اختصاصي تغذية للحصول على توصياتهم بشأن الكمية التي بجب تناولها منه