أجاز الشيخ سعد الخثلان للرجل المتزوج من اثنين إحداهما غنية والأخرى فقيرة أن يعطي للفقيرة نفقة أعلى

وقال الخثلان :” يعطي الرجل كل واحدة بقدر حاجتها ولا يلزم التسوية في النفقة ولكن العدل فيها أن يعطي كل واحدة بقدر حاجتها”

وأضاف ” كذلك الأمر إن كانت إحداهن لديها أولاد والأخرى لا، أو عدد أقل، فالبيت الذي فيه أولاد أكثر تكون نفقته أكثر”