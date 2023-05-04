أفاد الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، بأن هناك شركات داخل المملكة، اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في العديد من الوظائف ليحل محل البشر.

وقال “الحمادي “ خلال لقائه على برنامج “هنا الرياض “ المُذاع على القناة الإخبارية: أن هناك وظائف جرى استبدال الذكاء الاصطناعي بالإنسان فيها، ومنها المحاسبين، وتحليل القوائم المالية، وأيضا التدقيق اللغوي، وتدقيق القوائم القانونية.

وتوقع الخبير التقني، أن المستقبل سيشهد تطورات تكنولوجية فائقة، وبسرعة هائلة.

وأوضح أن هناك دراسات أشارت إلى أنه في عام 2025 سيكون هناك أكثر من 85 مليون وظيفة ستتأثر بشدة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف:” من المجالات التي من الممكن أن يعمل فيها برنامج “شات جي بي تي”، المجال الطبي.”