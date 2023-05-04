أعلن الرئيس التنفيذي لسابك، المهندس عبد الرحمن الفقيه عن أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى الهند من المملكة، مُشيرًا إلى أنها أول شحنة تُبعث للهند .

وقال الفقيه أن الشركة ملتزمه في 2030 بخفض الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 20% من الحالية وبالحياد الكربوني في 2050.

وأكد أن هناك تركيز كبير على أن تكون الشركة دائمًا وأبدًا مصدر رئيسي ومورد رئيسي موثوق لدى الزبائن في كافة أنحاء العالم، لافتًا أن الشركة تستمر في السعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بحسب قناة الإخبارية.

فيديو | الرئيس التنفيذي لسابك م. عبد الرحمن الفقيه يعلن عن أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى الهند من المملكة#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BAcxonvUiA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023