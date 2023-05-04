لقت سيدة مصرعها في أحد مطارات إندونيسيا بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى بئر المصعد في الأسفل.

وعثر موظفو المطار على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عامًا)، بعد 3 أيام من سقوطها من المصعد وتم إرسالها إلى مستشفى محلي لتشريحها.

وكانت عائلة “ديوي” قد طلبت من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها، ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار، خاصة أنها قبل وفاتها اتصلت هاتفيًّا بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.

واستجوبت الشرطة 12 شاهدًا من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.