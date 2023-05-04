أكد المستشار في إدمان المخدرات الدكتور سامي الحمود أن التحاليل الطبية في الجهات الحكومية ترسل إلى المختبرات الرئيسية للكشف عن المادة المستخدمة من الموظف في حال ظهور نتائج إيجابية، يأتي ذلك تزامناً مع تأكيد أطباء على احتواء الفيفادول بلس والسولبادين على مركب أفيوني محظور .

وقال الحمود :” نؤكد أن الجهات الحكومية التي تلزم موظفيها بالتحاليل تجري تدقيق تحليل يرسل للمختبر الرئيسي ويفصح عن المادة هي الكودايين او هيروين أو غيره من المواد التي تشترك في التحليل الأولى مع هذه المادة”

وأضاف ” نثق بإجراءات وعدالة الوزارات الحكومية في تحليل الموظفين، حيث أعاصر هذا الموضوع من قبل ٣٠ سنة بخبرتي في هذا الجانب “.