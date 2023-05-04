أكد عضو جمعية أمان للوقاية من الحوادث، إبراهيم أبو شرارة، على أن التجاوزات المرورية من الوالدين تعد أحد أبرز مسببات وفيات الأطفال .

وقال “أبو شرارة” خلال لقائه على برنامج اليوم المُذاع على قناة “الإخبارية”: “أن من بين هذه التجاوزات إخراج الطفل من الفتحة العلوية للسيارة، للاستمتاع بروعة الطقس، أو وضع الطفل في المقعد الأمامي بجوار قائد السيارة، بل والإقدام في بعض الأحيان على جعل الطفل يمسك مقود السيارة “الدريكسيون”.

وأضاف:” أؤكد كضابط مرور أن هذه التجاوزات تؤدي إلى وفيات، وقد باشرت عدة حوادث بذلك.. مطب بسيط راح الطفل”، لافتًا أن مقعد السلامة للطفل مهم جدًا.”

وتابع:” سبب الحوادث في المملكة أن قيادتنا بالبركة، قيادة مكتسبة، الواحد أهم شيء عنده هو الحصول على رخصة القيادة، وإبرازها لرجل المرور عند طلبها منه، فقط لا غير.”