أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني حقيقة الادعاءات التي تفيد بأن اللقاحات أضعفت المناعة.

وقال الشمراني :” اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة، خاصة لقاحات كوفيد والتي أخذها أعداد كبيرة جدا من الناس”.

وأضاف ” وجود بعض المضاعفات أو الأعراض الجانبية البسيطة هذا الشئ وارد، ولكن في المجمل يعتبر لقاح فيروس كورونا آمن جدا”.